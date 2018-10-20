ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле решительно осудила убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, призвала провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Я решительно осуждаю убийство Джамаля Хашукджи", — заявила Азуле, слова которой приводятся в коммюнике организации.

По ее словам, убийство Хашукджи напоминает о необходимости борьбы за свободу прессы, лежащей в основе демократии. "Виновные должны ответить за эти преступления, это не подлежит обсуждению. Я призываю соответствующие власти провести тщательное расследование этого преступления и привлечь виновных к ответственности", — подчеркнула она.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.