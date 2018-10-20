Похищенный в Танзании самый молодой африканский миллиардер вернулся домой

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владелец многомиллиардной компании Mohammed Enterprises Tanzania Ltd Мохаммед Девджи, похищенный в Танзании 11 октября, благополучно вернулся домой, сообщили в компании.

"Я благодарю Аллаха, что я благополучно вернулся домой. Я благодарю всех моих сограждан и людей во всем мире за их молитвы. Я благодарю власти Танзании, включая силы полиции, за работу над моим безопасным возвращением", — говорится в заявлении Девджи, опубликованном в Twitter его компании METL Group.

"I thank Allah that I have returned home safely. I thank all my fellow Tanzanians, and everyone around the world for their prayers. I thank the authorities of Tanzania, including the Police Force for working for my safe return.”

— Mohammed Dewji

(3:15AM, Dar es Salaam) — MeTL Group (@MeTL_Group) 20 октября 2018 г.

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Вместе с тем, на данный момент подробностей, о том, когда и при каких обстоятельствах был освобожден молодой миллиардер, нет.

Ранее сообщалось, что двое вооруженных мужчин поджидали 43-летнего Девджи на парковке перед фитнес-клубом в городе Дар-эс-Салам. По словам очевидцев, злоумышленники посадили Девджи в свою машину и скрылись, произведя несколько выстрелов в воздух. Мотивы похищения миллиардера не установлены.

Как сообщает издание Africa Times, ранее полиция установила личность водителя и автомобиль, на котором был похищен Девджи, однако самого водителя не задержали. За помощь в поиске пропавшего компания объявила вознаграждение размером в один миллиард танзанийских шиллингов (около 436 тысяч долларов), но информации о произведенной выплате не поступало.

Танзанийский конгломерат Mohammed Enterprises Tanzania Ltd, представленный в 11 африканских странах, объединяет ряд предприятий в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство, энергетика, текстильная промышленность и строительство.

Издание Forbes оценило состояние Девджи в 1,5 миллиарда долларов, назвав его единственным миллиардером Танзании и самым молодым миллиардером Африки.