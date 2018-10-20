При взрыве у избирательного участка в Кабуле умер ребенок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Итальянская неправительственная организация Emergency сообщила о поступлении в хирургический центр 30 пострадавших, в том числе ребенка, который позже скончался, после взрыва вблизи избирательного участка в Кабуле.

"Тридцать пациентов поступили к настоящему моменту в наш Хирургический центр после взрыва рядом с избирательным участком в Кабуле. Среди поступивших был ребенок, который скончался к моменту прибытия в центр", — сообщается в Twitter организации.

НПО Emergency — итальянская неправительственная организация, основанная в Милане в 1994 году и предоставляющая скорую медицинскую помощь в различных странах мира, в том числе в Афганистане.