В США на аукционе лунный метеорит ушел с молотка за 612 тысяч долларов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лунный метеорит, обнаруженный в пустыне на северо-западе Африки в 2017 году, был продан на аукционе в американском Бостоне за 612,5 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома RR Auction.
Сообщается, что редкий камень известен под названием "Лунный паззл", так как состоит из шести фрагментов, формирующих метеорит весом более пяти килограммов. Вместе с тем, в описании аукционного дома отмечается, что данный метеорит откололся от поверхности луны в далеком прошлом, вероятно, из-за столкновения с другим метеоритом, после чего пролетел более шести миллионов километров, а в 2017 году был обнаружен на северо-западе Африки.
"Лунный паззл" считается одним из самых значительных лунных метеоритов, когда либо найденных на Земле, благодаря его "величине и уникальности".
12-pound lunar meteorite sells for more than $600,000 https://t.co/PfdZnCCceT@MeteoritesAZ @geoffnotkin @AP #Space @collectSPACE #moon @MeteoriteMen— RR Auction (@RRAuction) 19 октября 2018 г.