В США на аукционе лунный метеорит ушел с молотка за 612 тысяч долларов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лунный метеорит, обнаруженный в пустыне на северо-западе Африки в 2017 году, был продан на аукционе в американском Бостоне за 612,5 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома RR Auction.

"Наш редкий и впечатляющий лунный метеорит был продан прошлой ночью более чем за 600 тысяч долларов", — говорится в микроблоге аукционного дома в Twitter.

Сообщается, что редкий камень известен под названием "Лунный паззл", так как состоит из шести фрагментов, формирующих метеорит весом более пяти килограммов. Вместе с тем, в описании аукционного дома отмечается, что данный метеорит откололся от поверхности луны в далеком прошлом, вероятно, из-за столкновения с другим метеоритом, после чего пролетел более шести миллионов километров, а в 2017 году был обнаружен на северо-западе Африки.

"Лунный паззл" считается одним из самых значительных лунных метеоритов, когда либо найденных на Земле, благодаря его "величине и уникальности".

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