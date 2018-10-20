Мэр Тель-Авива считает русскоязычную общину большим благом для Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи назвал русскоязычную общину большим благом Израиля.

"Мы всегда можем воспользоваться связями, которые сохранили приехавшие в Израиль репатрианты из бывшего СССР", — сказал он РИА Новости.

Хульдаи отметил, что между Москвой и Тель-Авивом почти 20 лет действует договор о побратимстве, в рамках которого израильская сторона использовала градостроительный опыт российской столицы благодаря связям русскоязычных коллег.

"Опыт Москвы нам очень пригодился, когда на месте жилых домов мы решили разбить парк, но при этом хотели сохранить жилье. Зная, что в Москве умеют "перемещать" здания, мы направили туда русскоязычных коллег. Наши специалисты какое-то время провели в столице России, где хозяева не скрывали от них свои секреты. В результате мы успешно провели операцию по передвижению строений", — рассказал он.

"К тому же чуть ли не пол-Тель-Авива говорит по-русски!" — отметил мэр, рассказывая о развитии туристической отрасли и большой ставке, которая делается в израильских городах на прием российских гостей.

"Москвичи давно оставили позади парижан и лондонцев по частоте посещения нашего города. Причем туристы из России обычно приезжают целыми семьями и чувствуют себя у нас очень комфортно, потому что практически везде могут поговорить на родном языке", — добавил Хульдаи.

Он сообщил, что планирует на следующий год приехать в российскую столицу и обсудить с мэром Сергеем Собяниным, с которым хорошо знаком, новые планы сотрудничества в инновационной сфере.

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