Под Киевом в ДТП погибла звезда украинского юмористического шоу

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. В ДТП с автобусом и грузовиком под Киевом погибла артистка юмористического телешоу, еще четверо участников коллектива находятся в тяжелом состоянии, сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Ранее областное управление нацполиции сообщило, что один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения автобуса c грузовиком в Киевской области Украины. В автобусе находилось 14 пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком "МАЗ". Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

"В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а еще четверо актеров коллектива "Дизель шоу" находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали с различными травмами", — написал Зинкевич в Facebook.

"Дизель Шоу" — юмористическое телешоу, которое выходит с 2015 года на украинском телеканале "ICTV".