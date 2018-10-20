Мэр Тель-Авива заявил о давлении на организаторов Евровидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Европейские организаторы Евровидения-2019 в определенной мере испытывали давление со стороны ультрарелигиозных кругов, заявлявших, что не допустят открытия конкурса и даже проведения репетиций в субботу, заявил в интервью РИА Новости мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Сразу после победы израильтянки Неты Барзилай в Лиссабоне на Евровидении в 2018 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что эстафету конкурса в будущем году примет Иерусалим. Но после резких высказываний против песенного мероприятия в древнем городе со стороны представителей ультраортодоксальных общин правительство отказалось от первоначальной идеи. А европейские организаторы вынуждены были искать другое место для конкурса.

По словам Хульдаи, выбор площадки для проведения международного песенного конкурса в 2019 году был сделан в пользу Тель-Авива потому, что это открытый для искусства и добрых отношений мультикультурный центр.

"Тель-Авив в полном смысле свободный город, который принимает всех, в том числе и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией", — подчеркнул он.

Хульдаи заметил, что в последние годы значительно возрос поток туристов в Тель-Авив, который, наряду с историческими достопримечательностями, славится кухней на любой вкус и яркой ночной жизнью.

Мэр также объявил о готовности бесплатно предоставить залы для репетиций и проведения Евровидения. Финал конкурса состоится 18 мая в павильоне выставочного комплекса "Ганей-Тааруха", где разместятся 9 тысяч человек и который будет транслироваться в прямом эфире миллионам зрителей по всему миру.

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