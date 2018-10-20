Amnesty International призвала к независимому расследованию гибели Хашукджи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International призывает провести под покровительством ООН "нейтральное и независимое" расследование обстоятельств гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Мы в Amnesty International попросили наряду с другими организациями провести нейтральное и независимое расследование ООН по просьбе Турции. Нейтральное, потому что проводимое властями Саудовской Аравии расследование остается сомнительным и вызывает много вопросов", — написала в своем Twitter старший советник организации, занимающаяся расследованием военных преступлений и нарушений прав человека Равия Рагех.

Рагех подчеркнула, что расследование должны проводить те, кто не имеет близких связей с властями Саудовской Аравии, возможно, причастными к гибели журналиста.

"Проводящая расследование сторона должна быть далеко от властей, возможно, замешанных в его убийстве, особенно после того, как эти власти более двух недель отрицали очевидные факты. Также и официальные заявления не дают ответа на многочисленные вопросы и они абсолютно непрозрачны", — заключила правозащитница.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.