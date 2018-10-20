Ципрас поздравил премьера Македонии с итогом голосования по названию страны

АФИНЫ, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил своего коллегу Зорина Заева с итогами голосования в парламенте Македонии и назвал их важным шагом к миру.

Депутаты Собрания (парламента) Македонии поздно вечером в пятницу большинством в 80 голосов из всего 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Премьеру Заеву удалось собрать необходимое количество голосов за поправки к главному документу республики, которая предполагает добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления Скопье в НАТО и ЕС.

"Поздравления моему другу Зорину Заеву. Сегодняшнее голосование является большим шагом к нашему общему успеху. Очень важный шаг к мирному и процветающему будущему для наших народов!" — написал премьер Греции в Twitter.

Это вызвало множество негативных откликов греков, в том числе оскорбительные. Одни потребовали провести референдум, другие обвиняли Ципраса в предательстве, отмечая, что Македония только одна и она греческая. Сторонники бойкота референдума из Скопье в ответ премьеру Греции заявили о запугивании депутатов от оппозиции и их подкупе. До этого в македонских СМИ появились публикации, согласно которым одному депутату от оппозиции предложили 2 миллиона евро, другому – миллион, третьему – 250 тысяч евро за голос в поддержку изменений конституции. Правящая партия и часть депутатов оппозиции в бывшей югославской республики Македонии опровергли эти сообщения.

О возможном подкупе депутатов соседней страны написал в своём Twitter министр национальной обороны Греции Панос Камменос, который выступает категорически против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" – так называется историческая область на севере Греции. "Против" выступают и 70% греков.

"Кто бы мог представить, что в Европе ценностей и демократии тех, кто не голосует, по приказу заключают в тюрьму, а те, кто соглашается, получает бонус 2 миллиона евро "чёрных денег". Мне стыдно", — написал греческий министр.

Официальный представитель македонского правительства Миле Босняковски в ответе Камменосу заявил, что тот "распространяет fake news, уже официально опровергнутые нашим правительством". "В духе демократии и доброй дипломатии давайте работать на дружбу между нашими странами", — написал Босняковски.

Противники соглашения в Скопье заявили, что в стране состоялись "похороны свободы и прав граждан Республики Македония, и весь мир был сообщником".

Из-за давнего спора о названии бывшая югославская республика не может вступить в НАТО. Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума. Несмотря на провал референдума, ЕС, НАТО и США заявили об его успехе.