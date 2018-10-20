БИШКЕК, 20 окт – РИА Новости. Советник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов, объявленный в розыск, доставлен из Москвы в Бишкек, сообщает в субботу киргизское информагентство 24.kg

В четверг Первомайский райсуд Бишкека заочно санкционировал арест Илмиянова, которого считали одним из самых доверенных лиц Атамбаева. В бытность главой государства Атамбаев назначил его заместителем руководителя своего аппарата, но после протестов общественности был вынужден снять с этого поста и назначить своим советником на общественных началах. По данным следствия, Илмиянов разыскивается по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

"Бывший советник экс-президента Киргизстана Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и уже доставлен в Бишкек. Сегодня ночью многие пассажиры рейса Москва — Бишкек опознали в мужчине с бородкой Икрамжана Илмиянова. По словам очевидцев, он летел в сопровождении людей в штатском, но в наручниках", — сообщает агентство, публикуя фотографии, сделанные очевидцами в аэропорту.

В пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии пока не комментируют данную информацию, пообещав предоставить сведения позже.

Атамбаев покинул пост главы государства в конце прошлого года, после избрания нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, который позиционировался как его преемник. После смены власти в стране были арестованы многие бывшие высокопоставленные чиновники — соратники Атамбаева, в числе которых два бывших премьер-министра республики – Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, экс-глава таможенной службы Кубанычбек Кулматов.