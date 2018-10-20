"Томос можно свернуть в трубочку": украинцы о повышении цен на газ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи Сети на Украине резко отреагировали на повышение цен на газ, при этом большая часть комментариев носит критический характер и содержит обвинения в адрес властей.
Политолог Дмитрий Корнейчук воспринял решение Киева как намек о готовности президента и премьера после выборов покинуть страну.
"Порошенко-Гройсман приняли окончательное решение бежать из Украины весной 2019-го года. Теперь точно ясно: президентская кампания Порошенко — это имитация перед побегом. Остаточне прощавай, Петров и Баширов. Точнее — Петя и Вова", — написал политолог.
Журналист Сергей Щербина в свою очередь оценил последствия данного шага для рейтинга президента Украины Петра Порошенко.
"Решение о повышении цены правильное. Но Томос теперь можно свернуть в трубочку", — написал Щербина, имея в виду предоставление Константинополем автокефалии украинской церкви.
Множество негативных комментариев пользователи оставили под постом украинского премьера Владимира Гройсмана в Facebook, где он объяснил решение правительства в вопросе цены на газ.
"Из-за такой власти народ стал такой незащищенный. Верните все офшоры и украденные миллиарды каждым, кто сейчас при власти, в бюджет и это будет лучший компромисс с МВФ. А не повышение тарифов для населения", — написала Светлана Иващенко.
"Сделайте обоснованную зарплату судьям, начальникам Укрзализныци, начальникам Нафтогаза. Прекратите воровать у государства. Появятся деньги и не надо плакать о дефолте", — добавил Сергей Удод.
"Предлагаю сделать инвентаризацию всех тех кто был у руля с 2005-го, пройтись посмотреть Ваши дома, дачи, машины, бизнес (конечно проверить как образовался и платятся ли налоги). Ложится бремя не на всех Вас, "трудяги", а в основном на обычные простые семьи и рабочих", — предложил Александр Капра.