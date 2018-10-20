"Томос можно свернуть в трубочку": украинцы о повышении цен на газ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи Сети на Украине резко отреагировали на повышение цен на газ, при этом большая часть комментариев носит критический характер и содержит обвинения в адрес властей.

Ранее украинское правительство в рамках соглашения с МВФ утвердило повышение цены на газ для населения на 23,5%, новые цены будут действовать с 1 ноября. Теперь тысяча кубометров газа обойдется украинцам в 8,5 тысячи гривен (чуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу).

Политолог Дмитрий Корнейчук воспринял решение Киева как намек о готовности президента и премьера после выборов покинуть страну.

"Порошенко-Гройсман приняли окончательное решение бежать из Украины весной 2019-го года. Теперь точно ясно: президентская кампания Порошенко — это имитация перед побегом. Остаточне прощавай, Петров и Баширов. Точнее — Петя и Вова", — написал политолог.

Журналист Сергей Щербина в свою очередь оценил последствия данного шага для рейтинга президента Украины Петра Порошенко.

"Решение о повышении цены правильное. Но Томос теперь можно свернуть в трубочку", — написал Щербина, имея в виду предоставление Константинополем автокефалии украинской церкви.

Множество негативных комментариев пользователи оставили под постом украинского премьера Владимира Гройсмана в Facebook, где он объяснил решение правительства в вопросе цены на газ.

"Из-за такой власти народ стал такой незащищенный. Верните все офшоры и украденные миллиарды каждым, кто сейчас при власти, в бюджет и это будет лучший компромисс с МВФ. А не повышение тарифов для населения", — написала Светлана Иващенко.

"Я патриот, и я люблю свою страну, но мне непонятно, почему прокуроры, судьи, олигархи живут как у Бога за пазухой, а вы просто угнетаете и так несчастный народ?", — заявил Paweł Bewch

"Сделайте обоснованную зарплату судьям, начальникам Укрзализныци, начальникам Нафтогаза. Прекратите воровать у государства. Появятся деньги и не надо плакать о дефолте", — добавил Сергей Удод.

"Предлагаю сделать инвентаризацию всех тех кто был у руля с 2005-го, пройтись посмотреть Ваши дома, дачи, машины, бизнес (конечно проверить как образовался и платятся ли налоги). Ложится бремя не на всех Вас, "трудяги", а в основном на обычные простые семьи и рабочих", — предложил Александр Капра.