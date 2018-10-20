Президент Гондураса хочет направить помощь каравану мигрантов

МЕХИКО, 20 окт — РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес намерен направить помощь своим согражданам, которые караваном мигрантов идут в сторону США.

"Я только что закончил звонок президенту Гватемалы Джимми Моралесу, чтобы попросить его разрешения на въезд сотрудников гражданской обороны Гондураса для помощи нашим соотечественникам в Гватемале", — написал Орландо Эрнандес в своем микроблоге в Twitter.

Сейчас караван мигрантов из Гондураса находится на границе Гватемалы и Мексики. В пятницу несколько десятков его участников сумели проникнуть на мексиканскую территорию, прорвав пограничные кордоны.

Также гондурасский лидер попросил коллегу из Гватемалы обеспечить наземным транспортом тех мигрантов, которые захотят вернуться на родину, и организовать доставку воздушным транспортом в экстренных случаях женщин, детей, стариков и больных.