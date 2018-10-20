Генпрокурор Саудовской Аравии заявил о смерти журналиста Хашукджи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Саудовский журналист Джамаль Хашукджи мертв, к его гибели в консульстве в Стамбуле привела ссора с представителями дипмиссии. Соответствующую информацию распространил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.
"Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти", — передает слова генпрокурора телеканал аль-Ихбария.
Массовые задержания
"Продолжаются следственные мероприятия с задержанными, число которых составило 18 человек — все они саудовские подданные, с целью получения всех фактов и их обнародования", — отметил генпрокурор, приводит его слова Саудовское агентство новостей.
Он подчеркнул, что "все причастные к этому делу ответят перед законом и будут привлечены к суду".
Серия отставок
Глава государства своим указом также отправил в отставку ряд высокопоставленных офицеров разведки. Среди них генерал Рашид бен Хамад аль-Мухаммеди, генерал Абдалла бен Халифа аш-Шаиа, генерал Мухаммед бен Салех, советник наследного принца генерал Ахмед Асири. Все они занимали высокие посты в спецслужбах королевства.
Трамп не исключил введения санкций
"Возможно", — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, могут ли быть введены санкции по итогам расследования исчезновения журналиста. Текст беседы приводит пресс-служба Белого дома.
Глава государства добавил, что США "должны выяснить, кто, как и почему это сделал". После этого он пообещал принять решение.
Исчезновение журналиста
Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в Соединенных Штатах, пропал 2 октября. Он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше оттуда не вышел.