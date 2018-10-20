Гутерреш призвал провести тщательное расследование смерти Хашукджи

ООН, 20 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести подробное и открытое расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает пресс-офис главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь подчеркивает необходимость оперативного, тщательного и прозрачного расследования обстоятельств смерти Хашукджи и наказания виновных", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что генеральный секретарь выражает свои соболезнования семье и друзьям Хашукджи.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.