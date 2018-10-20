Стала известна причина смерти соучредителя Microsoft Пола Аллена

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Причиной смерти соучредителя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок, сообщает издание TMZ со ссылкой на полученное в распоряжение заключение о смерти.

Согласно изданию, в документе указывается, что осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока были вызваны неходжкинской лимфомой, от которой страдал Аллен.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник в возрасте 65 лет.

Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основали компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.