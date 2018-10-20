The National Interest признал российский автомат одним из лучших в мире

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Портал The National Interest назвал российский автомат АК-74М одним из лучших образцов стрелкового вооружения в мире.
АК-74 был разработан в 1970-х годах в качестве замены знаменитого автомата АК, основное различие между ними заключалось в использовании в новом автомате более легких 5,45-миллиметровых боеприпасов, пишет The National Interest.
В 2015 году АК-74М модернизировали, в конструкцию добавили регулируемый телескопический приклад, современную ствольную накладку и цевье, на которых интегрирована планка "Пикатинни", а также улучшенный дульный тормоз.
Автомат Калашникова (АК) является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат был разработан Михаилом Калашниковым. В настоящий момент АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.