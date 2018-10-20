Венесуэлу за сутки покидают около пяти тысяч человек, заявили в ООН

МЕХИКО, 20 окт — РИА Новости. Ежедневно из Венесуэлы, охваченной социально-экономическим кризисом, уезжают порядка пять тысяч человек, сообщает в пятницу ООН.

"Около 5 тысяч человек выезжают из Венесуэлы каждый день. Это самое большое движение населения в Латинской Америке за ее недавнюю историю. Перемещены более 2,6 миллиона венесуэльцев", — говорится в сообщении организации в ее микроблоге в Twitter.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.

Ранее ООН оценивала число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.