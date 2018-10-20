СМИ: Болтон уведомит Москву, что США не ослабят санкции против КНДР

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен уведомить Москву, что американские власти не согласны ослабить санкции против КНДР до полной денуклеаризации страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"Согласно высокопоставленному чиновнику в администрации, Болтон скажет российским официальным лицам в Москве, что санкции против Северной Кореи должны остаться в силе до тех пор, пока режим не откажется от ядерного оружия", — говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника агентства, что хотя Россия и КНР считают, что возможно пересмотреть санкционные меры в отношении КНДР, американские власти не согласны с данной точкой зрения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с Китаем в том, что необходимо "поощрять прогресс на переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова и ослаблять санкционное давление".

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что Болтон посетит Россию 22-23 октября, проведет встречи с Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.