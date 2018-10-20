Грузия два года ждет от Лондона материалы в связи со смертью Патаркацишвили

ТБИЛИСИ, 20 окт — РИА Новости. Грузинская сторона готова отправить в Великобританию все доказательства главной прокуратуры по делу подготовки убийства Бадри Патаркацишвили, заявил журналистам прокурор Давид Гумберидзе, отметив, что в ведомстве более двух лет ждут ответа от Британии на запрос данных о смерти бизнесмена.

Один из самых богатых людей Грузии, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию в период президентства Михаила Саакашвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле близ Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти бизнесмена стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.

В среду главная прокуратура Грузии заявила, что раскрыла дело об убийстве Патаркацишвили. В ведомстве отметили, что предъявили обвинения трем бывшим сотрудникам МВД. У них изъяли аудиозаписи, в которых они обсуждают методы убийства бизнесмена и детали подготовки. Прокуратура сообщила, что один из обвиняемых подтверждает в записях, что ликвидация была согласована с бывшим чиновником Датой Ахалая и санкционирована Саакашвили.

"Аудиозаписи и все полученные нами доказательства по делу подготовки убийства мы готовы передать британским правоохранителям. Также отмечаем, что в сентябре 2016 года следствие направило соответствующим британским органам просьбу о предоставлении всей документации в связи со смертью Патаркацишвили, однако мы до сих пор не получили ответа", — заявил прокурор.

По его словам, по делу продолжается следствие для достижения полноценных результатов.