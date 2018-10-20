В Мексике задержали серийного педофила-насильника

МЕХИКО, 20 окт — РИА Новости. Власти Мексики задержали в пятницу человека, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении воспитанников детского сада в столице страны.

"Сотрудники генеральной прокуратуры и федеральной полиции Мексики в координации с прокуратурой штата Мехико исполнили ордер на задержание против Рамона "М" за его возможную причастность к педофилии", — говорится в сообщении генпрокуратуры страны.

Ведомство отмечает, что пока в отношении задержанного возбуждено следствие в связи с одним случаем насильственных действий в отношении трехлетнего мальчика. Всего же от его действий могли пострадать 37 детей в этом детском саду.

Родители детей во вторник вечером устроили акцию протеста, перекрыв одну из оживленных улиц, однако после 15 часов перекрытия были не без труда вытеснены оттуда сотрудниками министерства общественной безопасности Мехико. Трое полицейских получили травмы, за это задержан один из участников столкновения.