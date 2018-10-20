Советника саудовского короля освободили от должности на фоне дела Хашукджи

ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Советник короля Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани освобожден от занимаемой им должности на фоне расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил в пятницу поздно вечером Саудовское агентство новостей со ссылкой на королевский указ.

С момента назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана аль-Кахтани занимался в его офисе административной работой. Он позволял себе делать резкие критические замечания в соцсетях в адрес оппонентов Саудовской Аравии, в первую очередь, Катара.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.