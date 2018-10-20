ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Посольство в Вашингтоне назвало бездоказательными новые обвинения по "вмешательству в выборы", выдвинутые против гражданки России Елены Хусяновой.

"Раскрученный санкционный маховик требует все новых "обоснований". Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам "продолжение вмешательства", — говорится в заявлении посольства.

"Несмотря на многократно озвученную готовность нашей страны конструктивно сотрудничать по вопросам, связанным с кибербезопасностью, некоторые политики и бюрократы в Вашингтоне предпочитают линию на голословные обвинения. При этом не предъявляется никаких доказательств. Все та же лозунговая дипломатия", — отметили в посольстве.

Минюст США в пятницу выдвинул обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов против 44-летней сотрудницы компании Project Lakhta Елены Алексеевны Хусяновой (Elena Alekseevna Khusyaynova, вариант расшифровки фамилии — Хусяйнова). В частности, речь идет о контроле над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".

Обвинения во "вмешательстве"

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что россиянка не имеет отношения к штабу его предвыборной кампании-2016.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне не видят настойчивых попыток Москвы вмешаться в предстоящие выборы, как якобы было в 2016 году. Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что повлиять на избирательный процесс пытается Китай. Уровень "вмешательства" Пекина он назвал беспрецедентным.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.