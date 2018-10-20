В Саудовской Аравии освободили от должности замглавы службы общей разведки

ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд освободил от должности заместителя главы Службы общей разведки генерала Ахмеда Асири, говорится в указе короля, переданном Саудовским агентством новостей SPA.

В указе отмечается, что "заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири освобождается от занимаемой им должности".

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

В четверг американская газета New York Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что власти Саудовской Аравии, скорее всего, возложат вину за гибель Хашукджи на Асири, который считается "правой рукой" наследного принца Мухаммеда бен Салмана, чтобы отвести подозрения от самого наследного принца. Ранее Асири был официальным представителем арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия в Йемене.