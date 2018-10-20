В Саудовской Аравии задержали 18 человек по делу об исчезновении Хашукджи

ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Восемнадцать саудовских подданных были задержаны по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил в пятницу поздно вечером генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

"Продолжаются следственные мероприятия с задержанными, число которых составило 18 человек — все они саудовские подданные, с целью получения всех фактов и их обнародования", — отметил генпрокурор, приводит его слова Саудовское агентство новостей.

Он подчеркнул, что "все причастные к этому делу ответят перед законом и будут привлечены к суду".

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.