МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Саудовский журналист Джамаль Хашукджи мертв, к его гибели в консульстве в Стамбуле привела ссора с представителями дипмиссии, об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии.

"Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти", — передает слова генпрокурора телеканал аль-Ихбария.

По делу об исчезновении Хашукджи задержали 18 подданных королевства, которые, как заверил генпрокурор, предстанут перед судом.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд освободил от должности замглавы службы внешней разведки. Кроме того, саудовское информагентство SPA сообщает о снятии с должности советника короля Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, который ранее неоднократно критически высказывался в адрес оппонентов королевства.

Исчезновение Хашукджи

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Хашукджи, по всей вероятности, мертв. Его администрация отметила, что власти Саудовской Аравии обещали провести надлежащее расследование и предоставить Вашингтону все имеющиеся факты. Кроме того, законодатели США направили президенту письмо с просьбой ввести меры против властей Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи. Сам глава Белого дома допустил, что США введут санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения Хашукджи.