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Обиделись из-за жирафа: Дания хочет дать отпор России

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© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Kasper PalsnovПоказательное расчленение жирафа по кличке Мариус в зоопарке Дании. 2014 годПоказательное расчленение жирафа по кличке Мариус в зоопарке Дании. 2014 год
© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Kasper Palsnov

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Парламент Дании представил законопроект "по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой". Если документ примут, гражданам королевства может грозить уголовная ответственность за "пророссийскую позицию". Официально инициатива не имеет прямого отношения к Москве, однако в обществе высказывают опасения, что такой закон сузит коридор мнений, а нечеткие формулировки позволят наказывать всех подряд. РИА Новости изучило документ и выяснило, при чем тут жираф.

Королевство кривых зеркал

"Дания. Сказочная страна Ганса-Христиана Андерсена. Процветающее государство Северной Европы. Но за этим фасадом скрывается мир с борделями для зоофилов. Мир, где животных кромсают на куски. Мир, в котором плохо дело с гигиеной и в супермаркетах пустые полки. А политики принимают решения в приступах антироссийской истерии, противоречащей здравому смыслу, — именно такой страной Дания предстает со страниц российских СМИ", — пишет одна из датских газет, с особой обидой отмечая, как активно в России освещалось убийство жирафа в зоопарке Копенгагена.

Бездомная собака
© Фото : Алена Хлестунова
Жираф, тысяча бродячих псов и право убивать

Российские телеканалы и новостные сайты действительно много рассказывали о судьбе полуторагодовалого жирафа Мариуса в феврале 2014 года. Абсолютно здоровое животное застрелили и скормили львам. В руководстве ссылались на правила Европейской ассоциации зоопарков, утверждая, что только таким способом можно было избежать инбридинга — скрещивания с особями той же популяции. Ни в одном из зоопарков ЕС не нашлось жирафа, который бы не состоял в родстве с Мариусом. В такой ситуации, в соответствии с правилами, его следовало забить. Сделали это на глазах школьников. Защитники животных и просто неравнодушные люди очень болезненно отнеслись к произошедшему. Через некоторое время в другом датском зоопарке также на глазах у детей препарировали самку льва. Это животное тоже было здорово, но ему не удалось найти новый дом.

В интересе российских СМИ к этой теме датские власти увидели желание опорочить королевство. Спецслужбы уверены, что Москва на этом не остановится и постарается повлиять и на избирательную кампанию. Парламентские выборы в Дании пройдут в 2019 году. Однако готовятся к ним уже сейчас.

На сайте датского парламента — фолкетинга — разместили законопроект о "борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой". Тем, кто способствует такому "психологическому воздействию", грозит до двенадцати лет тюрьмы. Напрямую Москва не упоминается. Однако, как считает датский журналист Флемминг Росе, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, представитель правительственной комиссии по свободе слова, речь идет именно об искоренении "пророссийской позиции".

© Depositphotos / l2abbitz.hotmail.comДворец Кристиансборг, зал заседаний датского парламента
© Depositphotos / l2abbitz.hotmail.com
Дворец Кристиансборг, зал заседаний датского парламента

Опасно иметь личное мнение

Колонка Росе в газете Berlingske под заголовком "Двенадцать лет тюрьмы за "не то" мнение о России" вызвала ожесточенные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами.

"По новому законопроекту, датчанам грозит тюремное заключение за попытку повлиять на общественное мнение, если их взгляды так или иначе совпадают со взглядами Кремля. <…> Мы живем во времена неолиберализма: коллективное мышление, конформизм и постоянно сужающийся коридор допустимых мнений. Каждую неделю появляются новые примеры, все более и более тревожные", — пишет автор статьи.

Под действие нового закона, по его мнению, подпало бы и разного рода вмешательство в общественные дебаты. Речь идет о телепрограммах, радиопередачах, публикациях в газетах и журналах, а также в интернете и социальных сетях.

"Законопроект настолько мутный и нечеткий, что наказывать придется либо всех подряд, либо вообще никого. Ведь даже одной фразы теоретически хватит для того, чтобы прослыть рупором иностранной разведки", — отмечает Росе.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Россия отвечала на санкции с учетом своих интересов, заявила Захарова

В доказательство абсурдности законопроекта он моделирует ситуацию: датчанин, у которого есть друзья-фермеры, на протяжении последних четырех лет терпящие крупные убытки, приходит к выводу, что антироссийские санкции привели к обратному результату — укрепили позиции президента Владимира Путина и заставили богатых россиян вернуть капиталы в Россию.

"И вот этими мыслями он решит поделиться за завтраком с дипломатом из России, который на самом деле окажется агентом российской разведки. "Дипломат" добавит еще один аргумент: из Крыма Россия все равно никуда не уйдет, как бы сильно на нее ни давили. Датчанин согласится с этим и решит написать об этом колонку, не раскрывая своего источника. Согласно законопроекту, за это его должны покарать", — указывает журналист.

По его мнению, то же может случиться, если кто-нибудь из датчан вдруг открыто и публично поддержит газопровод "Северный поток — 2". Ведь Дания активно выступает против этого проекта, а России он выгоден. "Законопроект выглядит попыткой запугать общество. У каждого есть право высказывать свою точку зрения, но власти могут воспринять это как попытку промыть мозги", — делает вывод Росе.

Все так и не так

В посольстве Дании в Москве сразу же отреагировали на эту статью, заявив, что автор допустил ошибку и "правительство королевства не намерено вводить уголовную ответственность за определенные взгляды в отношении России".

"Уже сейчас оказание помощи иностранным спецслужбам в организации их деятельности на территории Дании считается уголовным преступлением. Аналогичные законы существуют в большинстве стран. Безусловно, это касается случаев шпионажа или саботажа, но, кроме того, в Дании продолжается дискуссия и о том, насколько противоправным является содействие иностранным спецслужбам в оказании влияния на проведение предвыборных президентских кампаний в США и Франции, свидетелями чего мы все были. Для нас это совершенно неприемлемо", — сообщили в дипмиссии.

© AFP 2018 / Franck Fife Датские туристы на Красной площади в Москве
© AFP 2018 / Franck Fife
Датские туристы на Красной площади в Москве

В посольстве заверили, что "караться законом" будет только "содействие иностранным спецслужбам в осуществлении их деятельности на территории Дании с целью влияния на принятие решений или мнения граждан страны".

"В отличие от утверждений Флемминга Росе, законопроект ни в коем случае не предусматривает уголовной ответственности за высказывание определенных мнений или взглядов. Аналогично большинству статей Уголовного кодекса Дании противоправными считаются лишь умышленно совершенные действия", — пояснили в ведомстве, посоветовав самому Флеммингу "внимательно ознакомиться с полным текстом законопроекта".

"Противодействие российской угрозе"

В законопроекте Россия все-таки упоминается. Разработчики документа приводят такое сообщение разведывательной службы Норвегии: "Вероятно, что Россия попытается также вмешаться в (избирательную) кампанию Дании. А Дания, в свою очередь, ничего не сможет сделать. Россия хочет добиться большего влияния в Балтийском море, значит — усилит воздействие на страны Балтии, Швецию и Финляндию".

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для строительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Дания может заблокировать строительство "Северного потока — 2"

Объединить усилия "для противодействия российской угрозе" МИД, Минобороны и Минюст королевства вместе с разведкой и службами безопасности призывали уже давно. В сентябре прошлого года министр иностранных дел Дании Андерс Самюэлсен заявил: "Как наши западные демократические ценности, так и наши СМИ довольно уязвимы, виной всему — лживые новости и дезинформация. Мы увидели это в попытках России повлиять на избирательную кампанию в США и Франции. Ни одно правительство не может спокойно наблюдать за этим, ничего не предпринимая".

Ему вторит министр обороны страны Клаус Хьорт Фредериксен: "Мы видим, что Россия все чаще распространяет лживую информацию. У нас будут выборы в парламент. Нам необходимо справиться с этой проблемой до того, как то же самое произойдет и у нас. Цель России — подорвать нашу веру в политические институты, органы власти, а также доверие среди населения".

В начале октября новый председатель парламентского комитета по обороне Насер Хадер призвал Данию атаковать русских в киберпространстве, не дожидаясь, пока они сделают это первыми. "Дания слишком долго разыгрывала из себя пай-мальчика", — отметил политик.

Однако нынешний законопроект о "противодействии психологическому воздействию" в королевстве восприняли неоднозначно. Марие Краруп из правой Датской народной партии рассказала РИА Новости, что она против принятия этого документа. "Из-за него, например, будет противозаконным критиковать НАТО", — считает она.

Станет этот проект законом или нет, пока неясно. Для этого необходимы три чтения в местном парламенте при кворуме в 90 депутатов (всего в фолкетинге 179 законодателей). Не исключено, что инициатива, наделавшая столько шума, так и останется на бумаге.

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