Трамп заявил, что обвиняемая в США россиянка не имеет отношения к его штабу

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что россиянка, обвиняемая в США во вмешательстве в предстоящие выборы, не имеет отношения к штабу его предвыборной кампании-2016.

"Это не имеет отношения к моей кампании. Хакеры, многие из них, скорее, любят Хиллари Клинтон, чем меня", — заявил он, общаясь с журналистами, текст беседы приводит Белый дом.

Минюст США в пятницу выдвинул против гражданки РФ обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы. В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяйновой (Elena Alekseevna Khusyaynova) выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".

Как сообщил в связи с обвинениями телеканал CNN, россиянка находится за пределами США, поэтому вряд ли предстанет перед американским судом. Это первое уголовное дело, открытое в связи с предстоящими в ноябре в США промежуточными выборами.