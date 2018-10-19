National Interest сравнил Су-33 с китайским J-15

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эксперт журнала The National Interest Чарли Гао сравнил российский палубный истребитель четвертого поколения Су-33 с его китайским аналогом J-15.

Как отмечается в статье, самолет J-15 — это весьма "недоразвитая версия" Су-33. Пекин строил собственные истребители, опираясь лишь на прототип российского воздушного судна — Т-10K, который пришлось существенно перепроектировать, пишет The National Interest.

Существенным недостатком J-15 стали "отсталые отечественные двигатели WS-10", считает Гао.

"Неспособность производить собственные двигатели удовлетворительного качества была и остается извечной проблемой китайской аэрокосмической промышленности", — говорится в материале.

Как отмечает Гао, из-за большого веса и трамплинного механизма взлета J-15 может нести на борту меньше оружия и топлива, нежели его западные аналоги. Однако, по словам эксперта, эти особенности объясняются изначальным дизайном авианесущего крейсера "Ляонин" советской разработки, стоящего на службе китайских ВМС.

Достоинствами J-15 автор статьи считает дизайн кабины и эргономичность самолета.

В свою очередь, российский истребитель нуждается в модернизации, пишет The National Interest. По мнению Гао, можно расширить потенциал Су-33 в плане применения высокоточных управляемых боеприпасов и навигационных технологий.

"В целом в то время, как Су-33, вероятно, превосходит J-15 по надежности и мощности двигателя, J-15 — попросту более современный самолет с новым эргономичным дизайном", — резюмирует автор.