Два храма УПЦ оспорили в суде решение Рады о поддержке автокефалии

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Два храма канонической Украинской православной церкви обратились с исками в Верховный суд Украины, в которых просят признать незаконным решение Верховной рады о поддержке обращения президента Украины к Константинопольскому патриарху о предоставлении стране автокефалии, следует из материалов, обнародованных в электронном реестре судебных решений.

Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения. Верховная рада Украины в апреле поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви.

Согласно решениям Верховного суда об открытии производств, в суд обратились Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь Житомирской епархии УПЦ и религиозная община при храме Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.