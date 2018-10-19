США обвинили россиянку во "вмешательстве" в предстоящие выборы

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Минюст США выдвинул против россиянки обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы.

В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Хусяйновой выдвинули обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции.

Обвиняемая находится за пределами Соединенных Штатов, поэтому вряд ли предстанет перед американским судом, заявили в Минюсте.

Это первое уголовное дело, открытое в связи с предстоящими в ноябре в США промежуточными выборами.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне не видят попыток Москвы вмешаться в предстоящие выборы. Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что повлиять на избирательный процесс пытается не Россия, а Китай. Уровень "вмешательства" Пекина он назвал беспрецедентным.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.