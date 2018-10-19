Иран поставил "Хезболле" компоненты для сборки ракет, сообщают СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Иран на текущей неделе поставил ливанскому движению "Хезболлах" компоненты для сборки высокоточного управляемого оружия, в том числе устройства GPS, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на западные источники в разведке.

"Один из иранских самолетов прибыл в Ливан три дня назад… Западные источники в разведке заявили, что иранский самолет доставил компоненты для вооружений, в том числе GPS-устройства для создания высокоточного оружия на иранских заводах в Ливане", — сообщили телеканалу неназванные высокопоставленные чиновники.

Источники считают, что в последнее время Иран увеличивает поставки компонентов для современных вооружений в Ливан для того, чтобы "Хезболлах" могла "трансформировать старые неуправляемые ракеты в высокоточные управляемые ракеты".

Израильские военные утверждают, что ливанское движение "Хезболлах" при поддержке Ирана тайно создает в густонаселенном районе Бейрута предприятия для повышения точности ракетного вооружения.

В свою очередь, руководство движения заявило, что не видит необходимости отвечать на все обвинения израильского руководства, включая те, что касаются наличия складов с ракетами в Бейруте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции 28 сентября заявил, что Россия предостерегает Израиль от возможного нанесения военных ударов по Ливану.