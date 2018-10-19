МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан, заявил во время заседания Верховной рады депутат Сергей Каплин. Видео его выступления опубликовал парламентский телеканал "Рада".
В своей речи Каплин упомянул результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Как сообщает телеканал "112 Украина", показатель личного богатства граждан в стране находится на уровне 1563 долларов. Согласно выводам экспертов, Киев занимает в рейтинге 123-е место из 140 государств.
"Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки", — подчеркнул Каплин.
"Я не понимаю, как при таких условиях возможно содержать парламент, правительство, все другие государственные институты и первых лиц нашей страны", — заявил парламентарий.
В Киеве не первый раз обращают внимание на плачевную обстановку внутри страны и неудовлетворительное состояние украинской экономики, в частности. Так, по словам депутата Верховной рады Сергея Лещенко, действия нынешней власти могут привести к тому, что Украина окажется на периферии мирового развития. Как отметил парламентарий, экономические показатели государства хуже, чем стандарты "времен Ющенко или Януковича".
Как заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.