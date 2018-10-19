В Раде поставили Украину в один ряд с Кенией и Бангладеш

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан, заявил во время заседания Верховной рады депутат Сергей Каплин. Видео его выступления опубликовал парламентский телеканал "Рада".

В своей речи Каплин упомянул результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Как сообщает телеканал "112 Украина", показатель личного богатства граждан в стране находится на уровне 1563 долларов. Согласно выводам экспертов, Киев занимает в рейтинге 123-е место из 140 государств.

"Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки", — подчеркнул Каплин.

По его словам, Украина "докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики".

"Я не понимаю, как при таких условиях возможно содержать парламент, правительство, все другие государственные институты и первых лиц нашей страны", — заявил парламентарий.

В Киеве не первый раз обращают внимание на плачевную обстановку внутри страны и неудовлетворительное состояние украинской экономики, в частности. Так, по словам депутата Верховной рады Сергея Лещенко, действия нынешней власти могут привести к тому, что Украина окажется на периферии мирового развития. Как отметил парламентарий, экономические показатели государства хуже, чем стандарты "времен Ющенко или Януковича".

После государственного переворота 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018 — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. Экономическая ситуация ухудшается попытками Киева свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении Донбасса.

Как заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.