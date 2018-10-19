Тимошенко требует от Порошенко остановить рост цен на газ для населения

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу обратилась к президенту Петру Порошенко с требованием "прекратить геноцид украинцев" в связи с повышением цен на газ, она также призывает Верховную раду собраться на внеочередное заседание из-за повышения тарифов.
"Я сейчас прямо обращаюсь к президенту. Прекратите этот геноцид по отношению к украинскому народу. Остановитесь в своей жадности зарабатывать деньги на человеческом горе", — говорится в заявлении Тимошенко на сайте ее партии.
Тимошенко также призывает местных депутатов и Верховную раду срочно созвать внеочередные сессии и обратиться к президенту с требованием об отмене повышения цены на газ. "Я также прямо обращаюсь к спикеру парламента господину Парубия, а также к депутатам Верховной рады: немедленно инициировать созыв внеочередной сессии для того, чтобы рассмотреть этот вопрос и остановить это жестокое обращение с людьми", — заявила лидер партии.
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