Тимошенко требует от Порошенко остановить рост цен на газ для населения

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу обратилась к президенту Петру Порошенко с требованием "прекратить геноцид украинцев" в связи с повышением цен на газ, она также призывает Верховную раду собраться на внеочередное заседание из-за повышения тарифов.

В пятницу кабмин Украины принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров.

"Я сейчас прямо обращаюсь к президенту. Прекратите этот геноцид по отношению к украинскому народу. Остановитесь в своей жадности зарабатывать деньги на человеческом горе", — говорится в заявлении Тимошенко на сайте ее партии.

Тимошенко также призывает местных депутатов и Верховную раду срочно созвать внеочередные сессии и обратиться к президенту с требованием об отмене повышения цены на газ. "Я также прямо обращаюсь к спикеру парламента господину Парубия, а также к депутатам Верховной рады: немедленно инициировать созыв внеочередной сессии для того, чтобы рассмотреть этот вопрос и остановить это жестокое обращение с людьми", — заявила лидер партии.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.

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