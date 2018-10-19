МВФ выделит Украине 3,9 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Правительство Украины и Международный валютный фонд договорились о новом кредитном займе на 3,9 миллиарда долларов на срок 14 месяцев, сообщила пресс-служба МВФ.
Решение о новом займе МВФ принял сразу после того, как правительство Украины подняло цены на газ для населения на 23,5%.
Новые цены будут действовать с 1 ноября. Теперь тысяча кубометров газа обойдется украинцам в 8,5 тысячи гривен (чуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу).
Повышение цен на газ — одно из условий Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Киевом. МВФ настаивает на отмене спецобязательств и переходе к рыночным ценам.
Четырехлетняя программа помощи МВФ, действовавшая с 2015 года, предусматривала выделение Украине в общей сложности 17,5 миллиарда долларов. Новая программа заменит ее, условия предоставления финансирования будут не такими жесткими, но ставки по кредитам будут выше.