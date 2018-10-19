Следствие отрабатывает четыре версии крушения Су-27 на Украине

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Следствие отрабатывает четыре версии причин крушения самолета СУ-27УБ во время авиаучений "Чистое небо-2018" на Украине, заявил в пятницу главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Во вторник Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США. Военная прокуратура завела уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним".

"В данный момент отрабатывается четыре основные версии – это человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые повлекли катастрофу", — сообщил Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

Он также отметил, что в июле самолет прошел капитальный ремонт с модернизацией, а с момента его завершения пролетал около 20 часов. В целом ресурс воздушного судна был продлен на 12 лет.

По данным Матиоса, следствием опрошены все свидетели, в том числе техники, которые обслуживали самолет и сопровождали полет. Также, по его словам, получена распечатка переговоров пилотов, осмотрено место крушения и собраны останки погибших.

"Сейчас на одном из заводов министерства обороны идет восстановление черного ящика и снятия с него информации", — добавил Матиос.

На Украине с 8 по 19 октября проходили американо-украинские авиационные учения "Чистое небо-2018". В среду прошел митинг-реквием в память о погибших пилотах.