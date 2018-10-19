Следствие отрабатывает четыре версии крушения Су-27 на Украине

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Следствие отрабатывает четыре версии причин крушения самолета СУ-27УБ во время авиаучений "Чистое небо-2018" на Украине, заявил в пятницу главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
"В данный момент отрабатывается четыре основные версии – это человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые повлекли катастрофу", — сообщил Матиос в эфире телеканала "112 Украина".
Он также отметил, что в июле самолет прошел капитальный ремонт с модернизацией, а с момента его завершения пролетал около 20 часов. В целом ресурс воздушного судна был продлен на 12 лет.
"Сейчас на одном из заводов министерства обороны идет восстановление черного ящика и снятия с него информации", — добавил Матиос.
На Украине с 8 по 19 октября проходили американо-украинские авиационные учения "Чистое небо-2018". В среду прошел митинг-реквием в память о погибших пилотах.