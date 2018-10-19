В Госдепе заявили, что Россия не прилагает достаточно усилий по "Минску-2"

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США — руководитель бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдис заявила в пятницу, что Россия не прилагает достаточно усилий для выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Я ознакомлена с минскими договоренностями, и я знаю, что Россия не делает так много шагов для того, чтобы внедрить минские договоренности в жизнь, но мы имеем надежду, что этот конфликт (в Донбассе — ред.) скоро завершится", — сказала Мэдис на брифинге в Киеве, который транслировал украинский телеканал Newsone

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что считает переговорный процесс по Донбассу в Минске по большей части "профанацией". Это, по мнению полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, исполняющей обязанности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, демонстрирует соответствующее отношение Киева к минскому процессу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Между тем Россия с августа 2014 года доставляет жителям Донбасса гуманитарную помощь. Всего за это время 81 колонна МЧС РФ привезла на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.