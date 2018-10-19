Закупка Индией С-400 начнет гонку вооружений в регионе, заявили в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт — РИА Новости. Исламабад считает, что приобретение Индией у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" спровоцирует дальнейшую дестабилизацию обстановки в Южной Азии и приведет к новой гонки вооружений, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД Пакистана.

"Закупка Индией систем С-400 приведет к дальнейшей стратегической дестабилизации в Южной Азии, а также спровоцирует новую гонку вооружений. После ядерных испытаний, которые провели обе страны в мае 1998 года, Пакистан инициировал создание Режима стратегического сдерживания в регионе, выступая против приобретения систем защиты с помощью баллистических ракет из-за их дестабилизирующего эффекта", — говорится в сообщении ведомства.

В Исламабаде подчеркнули, что "по-прежнему абсолютно уверены в своей способности отражать угрозы, которые создают любые дестабилизирующие оружейные системы".

В начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последний год число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.