Повышение цены на газ нужно Киеву для нового транша от МВФ, считает эксперт

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Киев может рассчитывать на очередной транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) после повышения цены на газ для населения на 23,5%, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Кабмин Украины в пятницу утвердил повышение цены на газ для жителей страны с 1 ноября на 23,5%. С 1 ноября будет определена новая цена газ для населения в 8,5 тысячи гривен (305 долларов по текущему официальному курсу) за тысячу кубометров.

"Этого повышения, вероятно, будет достаточно для получения очередного транша (от МВФ – ред.) в размере 1-2 миллиарда долларов, которые помогут правительству сформировать бюджет на следующий год и дожить до президентских выборов", — заявил Бортник РИА Новости в пятницу.

По его словам, такого повышения можно было бы избежать, отказавшись от сотрудничества с МВФ. "В принципе этого повышения можно было избежать отказавшись от программы сотрудничества с МВФ. Речь идет всего об 1-2 миллиардах долларов, в то время как на таможне ежегодно воруется 5 миллиардов", — добавил он.

При этом политолог допускает, что такое повышение цены на газ может вызвать волну протестов на Украине. "Конечно, это повышение станет почвой для формирования протестной активности. Тем более мы имеем дело с выборным периодом. Нового майдана ожидать не стоит. Но падение рейтинга власти и рост рейтинга оппозиции абсолютно вероятен", добавил он.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.