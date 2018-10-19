КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Украинская прокуратура передала российское судно "Норд" Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом говорится в сообщении на сайте так называемой прокуратуры Крыма (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией).

Как отмечает ведомство, решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание арестованного судна, которое стало вещественным доказательством, на территории морского порта Бердянск.

В офисе украинского омбудсмена заявили, что "Норд" выставят на аукцион.

При этом, говорится в сообщении в Facebook, представители омбудсмена "обеспечили соблюдение права" на собственность моряков: описали личные вещи, которые находились на судне, и составили соответствующий акт.

Арест "Норда"

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно. На борту было десять членов экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинцами. С тех пор судно находится в порту Бердянска.

Капитану "Норда" инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Двоим морякам удалось вернуться в Россию, остальных семерых сняли с рейса в Минск. При этом в украинской прокуратуре утверждают, что членов экипажа никто не удерживает, однако власти Крыма назвали подобные заявления лицемерными.

В российском МИД подчеркнули, что делают все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию.