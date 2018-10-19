В Лос-Анджелесе королева красоты с русскими корнями погибла в ДТП

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Победительницу конкурсов красоты, 30-летнюю Яну Лаврентьеву насмерть сбил автомобиль в Лос-Анджелесе, сообщает газета Sun.
По информации газеты, после происшествия Лаврентьеву доставили в больницу в критическом состоянии. Медики констатировали ее смерть в понедельник.
Отмечается, что автомобиль скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция ведет расследование.
У женщины остались двое маленьких детей. В Лос-Анджелесе Лаврентьева работала логопедом и специализировалась на детях с аутизмом.