В Лос-Анджелесе королева красоты с русскими корнями погибла в ДТП

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Победительницу конкурсов красоты, 30-летнюю Яну Лаврентьеву насмерть сбил автомобиль в Лос-Анджелесе, сообщает газета Sun.

Как пишет издание, инцидент произошел в минувшую субботу приблизительно в 23:50 по местному времени (9:50 мск воскресенья). Друзья Яны сообщили, что она переходила дорогу, зеленый свет светофора должен был гореть еще 18 секунд. Автомобиль сбил ее, когда она остановилась на середине "зебры", чтобы снять неудобную обувь.

По информации газеты, после происшествия Лаврентьеву доставили в больницу в критическом состоянии. Медики констатировали ее смерть в понедельник.

Отмечается, что автомобиль скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция ведет расследование.

У женщины остались двое маленьких детей. В Лос-Анджелесе Лаврентьева работала логопедом и специализировалась на детях с аутизмом.