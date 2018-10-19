На саммите АСЕМ Финляндия подняла вопрос изменения климата

ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — РИА Новости. Проблемы быстрого изменения климата и выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения по климату поднял премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в рамках саммита АСЕМ в Брюсселе, сообщает в пятницу финское правительство.

"Мы должны выполнить наши обязательства Парижского климатического соглашения и внести свой вклад в осуществление Повестки дня ООН 2030 по устойчивому развитию. Важно, чтобы лидеры из Европы и Азии разделяли общее видение будущего", — отметил Сипиля.

Он также подчеркнул, что устойчивое развитие невозможно без гендерного равенства. Помимо этого Сипиля призвал участников встречи к ответственному поведению государств в киберпространстве.

В ходе саммита Сипиля провел двусторонние переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном и премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком, уточняется в сообщении.

В двухдневной встрече саммита АСЕМ участвовали свыше 50 делегаций, многие из которых возглавили руководители государств и правительств. Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. На долю участников форума АСЕМ, который проводится на высшем уровне раз в два года, в совокупности приходится 55% мировой торговли, 60% мирового населения, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма.