ДНР готова передать Киеву 20 заключенных, осужденных по уголовным статьям

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы передать представителям Киева почти 20 заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям до начала конфликта в Донбассе и содержатся в местах лишения свободы в ДНР, заявила в пятницу журналистам омбудсмен республики Дарья Морозова.

"На данный момент 20 заключенных готовы к передаче. Готовы и дела и люди. Сейчас подготавливается следующая партия, их около 45 человек… Все они жители разных областей Украины и были осуждены до конфликта", — сказала она.

Морозова добавила, что ДНР готова передать заключенных в любой момент. Но представители Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу в Минске блокируют обсуждение этого вопроса.

"Нет никаких преткновений по передаче этих осужденных. Нам нужно только назначить день с госпожой Денисовой (омбудсмен в Киеве – ред.) и выехать на линию соприкосновения, чтобы передать заключенных и их уголовные дела. Но мы этого сделать не можем. Украинская сторона полностью блокирует работу", — сказала она.

В июне Морозова заявила, что после назначения Денисовой уполномоченным по правам человека передача заключенных по уголовным статьям в исправительные учреждения, находящиеся под юрисдикцией Киева, полностью остановилась. Ранее ДНР регулярно передавала на территорию, контролируемую Киевом, заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям до начала конфликта. Передачи осуществлялись только в случае, если заключенные изъявляли свое желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории.