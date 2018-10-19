В Индии поезд наехал на толпу людей

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт — РИА Новости. Неподалеку от индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд врезался в толпу людей, сообщает газета Economic Times.
ЧП произошло из-за того, что местные жители жгли возле железнодорожных путей чучела в честь Дашахры — одного из самых популярных индуистских праздников, который отмечается каждую осень. Многие из них при этом стояли прямо на рельсах.
Пострадавших доставили в больницы. Медики опасаются, что число погибших может еще возрасти.
#Punjab: An eyewitness says, a train travelling at a fast speed ran over several people during Dussehra celebrations, in Choura Bazar near #Amritsar (ANI) pic.twitter.com/v2BJbDdnT9— EconomicTimes (@EconomicTimes) 19 октября 2018 г.