В Индии поезд наехал на толпу людей

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт — РИА Новости. Неподалеку от индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд врезался в толпу людей, сообщает газета Economic Times.

По данным издания, по меньшей мере 50 человек могли погибнуть, множество получили ранения.

ЧП произошло из-за того, что местные жители жгли возле железнодорожных путей чучела в честь Дашахры — одного из самых популярных индуистских праздников, который отмечается каждую осень. Многие из них при этом стояли прямо на рельсах.

Пострадавших доставили в больницы. Медики опасаются, что число погибших может еще возрасти.