На учениях НАТО в Исландии десантировались около двух тысяч морпехов США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Около 2 тысяч американских морских пехотинцев высадились в Исландии для проведения учебной десантной операции в рамках учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), сообщает Корпус морской пехоты США со ссылкой на майора Эдриана Ранкина-Галлоуэя.

Сообщается, что десантирование прошло с десантных кораблей ВМС США USS Iwo Jima, USS Gunston Hall и USS New York. Морпехи были высажены с грузовых вертолетов CH53E и конвертопланов MV-22 на авиабазу Кефлавик с целью создания плацдарма для последующих операций. Отмечается, что далее отряд морпехов намерен провести учения в холодных климатических условиях Исландии.

"Trident Juncture намерено доказать, что НАТО — это оборонительный союз, путем демонстрации нашего потенциала и возможностей по сдерживанию потенциального противника", — заявил Ранкин-Галлоуэй.

Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Одним из экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен ранее сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия также откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture. По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.