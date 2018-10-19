В Японии в ноябре начнется суд над задержанными за кражу авто россиянами

ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Первое заседание суда над двумя из трех граждан России, задержанных полицией японской префектуры Хёго по подозрению в краже автомобилей, пройдет в ноябре, суд над последним из арестованных состоится в декабре, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Осаке.

Ранее в пятницу агентство Киодо распространило информацию о задержании трех граждан России по подозрению в краже автомобилей с целью их последующего разбора и реализации. Как подчеркнули в российском генконсульстве, "история не нова", так как задержание россиян произошло еще в марте этого года и с тех пор "они находятся в полицейском управлении префектуры Хёго".

"В отношении задержанных граждан будет суд. В отношении одного — в декабре, в отношении двух остальных задержанных граждан – в ноябре", — подчеркнули РИА Новости в генконсульстве РФ.

Согласно информации, которой располагает российская сторона от японских властей, задержанным "предоставлена защита".

"Они общаются с предоставленными им государственными адвокатами. Мы (генконсульство РФ в Осаке) находимся на постоянной связи с представителями полицейского управления префектуры Хёго", — добавили в российском генконсульстве.

Как сообщало Киодо со ссылкой на представителей в правоохранительных органах, одним из задержанных является 56-летний Сергей Ерёмин. Личности двух других обвиняемых не раскрываются. Согласно материалам следствия, злоумышленники проникали в автомобили, разбивая стекло, а затем подключали к электронному блоку управления специальное устройство, которой позволяло разблокировать замки и завести двигатель. После этого автомобили отгонялись на складское помещение в городе Химэдзи, где разбирались на запчасти. Агентство отмечало, что детали с украденных автомобилей затем перенаправлялись во Владивосток, где затем продавались.