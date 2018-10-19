Правительство Украины утвердило повышение цены на газ на 23,5%

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство утвердило повышение цены на газ для жителей страны с 1 ноября на 23,5%.

"Решение принято", — сказал премьер на заседании кабмина, которое транслируют украинские телеканалы.

Также кабмин решил, что действующая цена на газ будет действовать до 1 ноября. "Действующая цена будет продлена до 1 ноября, возражений нет, решение принято", — сказал премьер.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, зачитывая проект решения о повышении цены на газ, сообщил, что, согласно договоренностям правительства с МВФ, с 1 ноября будет определена новая цена газ для населения в 8,5 тысячи гривен (305 долларов по текущему официальному курсу) за тысячу кубометров.

Гройсман отметил, что сторонников такого решения нет, это вынужденный шаг, а обязательства Киева перед МВФ о повышении цены были взяты еще 2008 году.

Еще в среду кабмин Украины отсрочил повышение цен на газ, продлив до 27 октября действие постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен. МВФ в рамках сотрудничества с Киевом настаивает на отмене спецобязательств и переходе к рыночным ценам.

Ранее "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что Украина и МВФ договариваются о новой программе финансирования, с помощью которой Киев уже сейчас сможет перекредитоваться, избежать резкого повышения цен на газ и дефолта.

Миссия МВФ работала в Киеве 6-19 сентября. Однако, по данным источников издания, условием для нового меморандума о сотрудничестве должно стать принятие государственного бюджета на 2019 год, бюджет был принят Радой в четверг в первом чтении. Киев также должен вновь повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.