В Китае мужчина обманул храм почти на $85 тысяч ради покупки Porsche

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Власти Китая объявили в розыск мужчину, который обманным путем получил от одного из храмов Шанхая почти 600 тысяч юаней (около 85 тысяч долларов), которые потратил на покупку автомобиля Porsche, говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры шанхайского района Фэнсянь.

Храм, расположенный в районе Фэнсянь, в прошлом году пытался найти участок земли, чтобы организовать там приют для бездомных животных. Посредником в сделке выступил мужчина по фамилии Ян, который нашел подходящий участок в одной из школ соседнего с Шанхаем города Нинбо.

Шестнадцатого октября прошлого года мошенник предоставил руководству храма поддельный контракт на аренду участка в 40 гектаров на 35 лет за 800 тысяч юаней (более 114 тысяч долларов), настоятель храма доверял мужчине и через три дня перевел ему все деньги. После чего, 23 октября, Ян подписал настоящий контракт уже с руководством школы, которая на самом деле согласилось сдать участок под приют размером в 10 гектаров за 210 тысяч юаней (около 31 тысячи долларов). На разницу Ян купил себе автомобиль Porsche Cayenne.

Когда руководство храма узнало о деталях сделки, настоятель потребовал у Яна вернуть деньги до 1 мая 2018 года. Мошенник дал обещание, что все вернет, для гарантии он даже припарковал во дворе храма свой новый автомобиль. Однако 1 мая он не вернул деньги, забрал свою машину и скрылся. Настоятель подал заявление в полицию.

В конце сентября 2018 года, после длительного рассмотрения дела, суд выдал ордер на арест мошенника, он до сих пор находится в розыске.