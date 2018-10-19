В Турции допрашивают сотрудников саудовского консульства по делу Хашукджи

АНКАРА, 19 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие следователи допрашивают сотрудников генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле по делу пропавшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает телеканал NTV в пятницу.

Отмечается, что для дачи показаний в прокуратуру Стамбула вызваны граждане Турции, работающие в саудовском генконсульстве. В день исчезновения журналиста всем им был предоставлен отгул. Всего допрашивается 15 человек. Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.