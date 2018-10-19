На Украине завершились многонациональные учения "Чистое небо-2018"

Истребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018

Истребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018", во время которых погибли двое военных, завершились на Украине, сообщил в пятницу пресс-центр воздушных сил ВС Украины.

На Украине с 8 по 19 октября проходили американо-украинские авиационные учения "Чистое небо-2018". Во вторник Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США. В среду прошел митинг-реквием в память о погибших пилотах.

"Сегодня, 19 октября, на военных аэродромах Староконстантинов в Хмельницкой области и Гавришовка в Винницкой области состоялась торжественная церемония закрытия многонациональных учений "Чистое небо — 2018", которые проходили в течение 8-19 октября этого года", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, участие в учениях приняли около 700 представителей из девяти стран, среди которых Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания, США и Украина. Во время учений усилия личного состава были сосредоточены на поддержании суверенитета воздушного пространства, выполнении воздушных перевозок, осуществлении непосредственной авиационной поддержки, выполнении поисково-спасательных задач и так далее, добавили в пресс-центре.

В учениях также приняли участие зенитные ракетные и радиотехнические подразделения, которые выполняли задачи по выявлению, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей, отметили в пресс-центре.