Число пленных сторонников ДНР выросло до 88, заявили в республике

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что количество пленных сторонников ДНР, находящихся на подконтрольной Киеву территории, возросло до 88 человек.

"На данный момент мы установили 88 человек на подконтрольной Украине территории. Мы в любой момент готовы выйти на линию разграничения и поменять их", — заявила журналистам омбудсмен республики Дарья Морозова.

Омбудсмен пояснила, что ранее количество подтвержденных сторонников ДНР, содержащихся в местах лишения свободы на территории, контролируемой правительством Украины, составляло 82 человека.

Морозова настороженно относится к заявлению об обмене пленными Леонида Кучмы, который ранее представлял Киев на переговорах по Донбассу.

"Я буду сильно огорчена, если до нового года мы не проведем обмен, и меня настораживают слова Кучмы, который сказал: "до выборов обмена не ждите". Процесс заполитизирован и они (представители Киева на переговорах – ред.) об этом, не стесняясь, говорят", — сказала Морозова.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>